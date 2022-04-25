



ФСБ запобігла спробі вбити Соловйова - 25.04.2022 15:36

ФСБ заявила про затримання неонацистів, які планували вбити Соловйова за завданням СБУ

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) запобігли спробі вбивства одного з відомих російських тележурналістів. Про це глава держави розповів на розширеному засіданні колегії Генпрокуратури, повідомляє ТАСС. Пізніше у ФСБ заявили, що замах готувався на ведучого Володимира Соловйова. Його вбивство планували неонацисти, а замовником названо Службу безпеки України (СБУ).

Сьогодні вранці органи Федеральної служби безпеки припинили діяльність терористичної групи, яка планувала напад і вбивство одного з відомих російських тележурналістів.

Путін назвав замах на життя російських журналістів терором. Глава держави вважає, що Київ міг отримати рекомендацію влаштовувати замахи на співробітників російських ЗМІ від спецслужб інших країн, зокрема Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США.

Тих, хто планував замах, затримали, у них вилучили вибухові пристрої та зброю

У Центрі громадських зв'язків ФСБ незабаром після заяви президента розкрили особу російського журналіста, на якого готувався замах, — ним виявився Соловйов.

Федеральною службою безпеки росії спільно зі Слідчим комітетом росії затримано групу членів забороненої неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power — які за завданням Служби безпеки України планували вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова

ФСБ росії Стверджується, що зловмисники діяли на завдання Служби безпеки України. Під час обшуків у затриманих виявили та вилучили саморобний вибуховий пристрій, обріз мисливської рушниці, пістолети та патрони, запальні пристрої на кшталт коктейлю Молотова, гранату, а також підроблені українські паспорти. Крім того, у підозрюваних знайшли націоналістичну літературу та атрибутику із забороненою символікою.

ФСБ стверджує, що після вбивства Соловйова зловмисники планували втекти за кордоном. На даний момент затримані дають свідчення.

Соловйов пророкував замах на себе і назвав винним Зеленського. Журналістка та телеведуча Ксенія Собчак опублікувала у себе в Telegram-каналі уривок запису програми Соловйова, знятого 23 квітня. Під час ефіру ведучий назвав себе особистим ворогом президента Володимира Зеленського.

Зеленський на мене поскаржився і попросив, щоби зі мною розібралися в росії . (...) Тому що Зеленському прикро те, що я про нього говорю. (...) Якщо зі мною раптом що-небудь станеться, знайте: це замовлення Зеленського

У підписі до посади Собчак згадала про перехоплену телефонну розмову представників Берліна та Варшави Ніка та Майка про протести в Білорусії, в якій вони назвали президента республіки Олександра Лукашенка «міцним горішком». «Чи вже перехоплені секретні переговори Ніка і Майка про те, що Соловйов — міцний горішок?» — пожартувала журналістка.

Сам Соловйов пізніше подякував ФСБ за запобігання замаху. У розмові з РІА «Новости» він зазначив, що йому не цікаво зустрітися із затриманими неонацистами. Як уточнив журналіст, він хотів би поговорити саме із замовником. Також Соловйов заявив, що Зеленський безпосередньо стосується планів його вбивства.

З 2022 року Соловйов перебуває під санкціями Євросоюзу. Соловйов працює у державному медіахолдингу ВДТРК. З 2012 року він веде програму «Вечір із Володимиром Соловйовим» на телеканалі «росії 1». Він також є провідним радіостанцією "Вести FM". Крім того, донедавна Соловйов мав власний канал «Соловйов Live» на YouTube.

У лютому 2022 року журналіста внесли до списку санкцій Євросоюзу через «вкрай вороже ставлення до України». За словами ведучого, він спокійно ставиться до санкцій на свою адресу.

8 березня адміністрація YouTube заблокувала канал журналіста. Також був обмежений доступ до сторінки «Вечір із Володимиром Соловйовим». Через місяць стало відомо, що у росії частоти каналу Euronews віддали телеканалу «Соловйов Live».

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