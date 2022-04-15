



Как попасть беженцу из Украины в США? Апрель 2022 - 22.04.2022 14:26

Сейчас многие граждане Украины задаются вопросом: как беженцу из Украины поехать в США? Как податься на статус беженца в Америке? Как Америка пускает украинских беженцев?

О том как попасть украинским беженцам в Америку рассказала юрист Виктория Коретник. По словам эксперта, в данный момент в Америке не разработаны механизмы (по крйней мере они не опубликованы официально в открытых источниках) и правила, которые бы позволяли считать. что программа по переезду украинских беженцев в США существует и действует. Также не опубликованы требования которые выдвигает Америка к украинским беженцам в случаях переезда в США.

Таким образом, можно сделать вывод, что переезд украинского беженца в Америку скорее невозможен. Особенно если учесть тот факт что статистика говорит о таком: в марте 2022 г. - с 1 по 16 марта в Америку переехали только 7 украинских беженцев. Отметим, что США сейчас уделяют внимание тем украинским гражданам, которые имеют родственников в США. Однако, такие граждане Украины и ранее могли воспользоваться различными программами переезда в США.

Также отметим, 19 апреля была опубликована программа защиты Украинцев в США, однако она касается лишь тех кто уже находился в США - до 1 марта 2022г.

Смотрите видео комментарий юриста на Y outube

Для справки:

После неспровоцированного нападения России на Украину Министерство внутренней безопасности (DHS) оказывает поддержку и гуманитарную помощь нуждающимся гражданам Украины как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Для защиты украинцев, проживающих в США, министр внутренней безопасности присвоил Украине статус временной защиты (TPS) сроком на 18 месяцев. Это позволит украинцам, находящимся здесь с 11 апреля 2022 года, остаться и подать заявление на получение разрешения на работу в США. Приверженность администрации Харриса перемещенным украинцам. Мы тесно координируем наши усилия с нашими европейскими союзниками и партнерами, которые находятся на переднем крае этого гуманитарного кризиса.

Юридические пути для украинцев

Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочтут остаться в Европе поближе к своим семьям и своим домам в Украине, Соединенные Штаты объявили о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии, с использованием всего спектра законных путей. В частности, США сосредоточены на приеме подходящих украинцев, у которых есть члены семьи в Соединенных Штатах, и привержены защите наиболее уязвимых. Соединенные Штаты работают с Европейским союзом и нашими партнерами над обеспечением хорошо скоординированного глобального гуманитарного реагирования и будут периодически обновлять этот информационный бюллетень, добавляя дополнительную информацию о программе.

Временный защищенный статус

Министр внутренней безопасности Алехандро Н. Майоркас присвоил Украине статус временной защиты (TPS) сроком на 18 месяцев. Это новое обозначение позволит гражданам Украины (и лицам без гражданства, которые в последний раз проживали в Украине), которые проживали в Соединенных Штатах до 1 марта 2022 года, оставаться здесь в течение указанного периода и обращаться за разрешением на работу, если они соответствовать квалификационным требованиям. После публикации в Федеральном реестре инструкции по подаче заявления на TPS и документ о разрешении на работу будут доступны на веб-сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Информацию о том, как подать заявку на TPS и документ о разрешении на работу, можно найти здесь: www.USCIS.gov/tps.

Убежище

Граждане Украины, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, которые не могут вернуться в Украину из-за того, что они подвергались преследованию или опасаются преследований из-за своей национальности, расы, религии, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, как правило, могут ходатайствовать о предоставлении убежища. Эти заявки должны быть поданы в USCIS, если они в настоящее время не удаляются.

производство. Информацию о том, как подать заявление на получение убежища в США, можно найти здесь: www.USCIS.gov/asylum.

Программа приема беженцев в США

Программа приема беженцев в США (USRAP) представляет собой межведомственную инициативу с участием нескольких правительственных и неправительственных партнеров, как зарубежных, так и внутри страны, чья миссия заключается в переселении беженцев в Соединенные Штаты. Бюро по делам населения, беженцев и миграции (PRM) Государственного департамента США (DOS) несет общую ответственность за управление USRAP и играет ведущую роль в предложении количества приемных и приоритетов обработки.

В DHS USCIS несет ответственность за собеседование с заявителями на получение статуса беженца и рассмотрение заявлений о предоставлении статуса беженца. В рамках своих соглашений о сотрудничестве с Центрами поддержки переселения (RSC) PRM занимается приемом беженцев, направленных Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), посольствами США и некоторыми неправительственными организациями (НПО), а также предварительной проверкой дел. и оформление лиц для поездки в Соединенные Штаты. Правительство США в настоящее время имеет программу прямого доступа Приоритет 2 для украинцев в рамках программы Лаутенберга для некоторых членов групп религиозных меньшинств в Евразии и странах Балтии.



В эту категорию входят евреи, евангельские христиане и украинские католические и православные верующие, указанные в поправке Лаутенберга, раздел 599D раздела V, паб. L. № 101-167 с поправками, с близкими родственниками в США.

USCIS продолжит обрабатывать существующие дела о беженцах с участием граждан Украины, которые находятся в очереди USRAP, а также будет проводить собеседования и рассматривать новые дела по мере их поступления к нам. Для получения информации о USRAP см. Беженцы | USCIS.

Гуманитарное условно-досрочное освобождение

Физические лица могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении для себя или от имени другого лица, находящегося за пределами Соединенных Штатов, по неотложным гуманитарным или важным общественным причинам. Условно-досрочное освобождение позволяет человеку временно въехать в Соединенные Штаты и подать заявление на получение разрешения на работу, но оно не дает иммиграционный статус и не открывает путь к законному иммиграционному статусу. Условно-досрочное освобождение является дискреционным и выдается в каждом конкретном случае, и его не следует запрашивать, чтобы избежать обычных процедур выдачи визы, процедуры отказа от неприемлемости.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини