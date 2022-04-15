Відео з Джонні Деппом у залі суду стало вірусним через посмішку Деппа

- 22.04.2022 13:53
Відео з Джонні Деппом у залі суду стало вірусним через посмішку Деппа

В американському штаті Вірджинія триває судовий процес у справі про наклеп, ініційований Джонні Деппом проти його колишньої дружини Ембер Херд. Актор хоче очистити своє добре ім'я, після того, як Ембер звинуватила його в домашньому насильстві. Про це пише Newsweek.

Актор подав до суду на свою колишню дружину за наклеп через статтю, яка вийшла в The Washington Post у 2018 році і в якій Ембер фігурувала як жертва домашнього насильства. І хоча ім'я Деппа не згадувалося, його адвокати стверджують, що натяки Герд очевидні.

Херд у свою чергу подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів. У суді вже з'ясувалося, що шлюб пари не був зразковим та супроводжувався постійними скандалами.

Напередодні у залі суду виступала колишня особиста помічниця Херд, Кейт Джеймс. Вона розповіла, що актриса їй скаржилася на свого чоловіка і говорила, що "їй не подобається тусуватися з друзями Деппа, бо вони нудні старі люди, які грають на гітарах, і їй це не цікаво".

У цей момент камера сфокусувалася на Деппі, а він посміхнувся, почувши свідчення Джеймса. Відеоролик було завантажено на TikTok користувачем під ніком @glizilion і переглянуто понад 16 мільйонів разів.

Показання Кейт Джеймс не були втішними для її колишньої роботодавиці. Вона описала Херд, як запальну і неприємну особу, розповіла, що та одного разу плюнула їй в обличчя, коли Кейт попросила підвищення зарплати. І сказала, що актриса іноді поводилася, як під наркотиками: швидко рухалася, скандалила і зривалася на оточуючих.

Очікується, що бос Tesla Ілон Маск та актори Джеймс Франко та Пол Беттані дадуть свідчення на суді.

Депп заперечував, що будь-коли вдавався до насильства по відношенню до Херда, але програв справу про наклеп у Великобританії проти британського таблоїду The Sun після того, як суддя встановив, що звинувачення в домашньому насильстві проти нього "в основному відповідають дійсності".

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