



Соцмережі обговорюють хворобливий вид Путіна, який вчепився в стіл на зустрічі з Шойгу - 22.04.2022 13:40

Лодку раскачали? Соцсети обговорюють хворобливий вид Путіна, вцепившегося в стол на зустрічі з Шойгу

У четвер, 21 квітня, російська пропаганда вирішила побалувати громадян РФ відео про все ще живими головою Кремля Володимиром Путіним і міністра оборони Сергієм Шойгу, про здоров'я яких останній час ходили досить мрачні слухи.

Темою зустрічей воєних преступників стали осажденний Маріуполь та українські воєнні, які продовжують зберігати Азовсталь, незважаючи на повне окруження, в якому вже майже два місяці.

Однак для користувачів соцсетей ця тема відійшла на другий план, оскільки зовнішній вигляд Путіна показав їм більш показаний, чим будь-які його заяви про «перемоги» російських військ.

Багато звернули увагу на те, що велика частина часу він сидів у своєму кріслі, міцно вцепившись руками в стіл, будто знаходився в розкачиваемой кем-то лодці.

Так і в цілому Путина виглядала досить неестественной і видавала сильную напругу, незважаючи на його напускну самовпевненість.

З чим саме пов’язана така поведінка глав кремлевського режиму, достовірно невідомо, однак уже з’явились положення, що це може свідчити про хвороби, і насправді він тримався за столом, щоб скрити дрожу.

Впрочем, ніякого відчуття до російського диктатора користувачі все рівно не проявляли, а напротив, розрізнялися різними шутками та фотожабами.

Путін виглядає добре:

Владимир Путин ловко поймал падающий стол во время совещания.

— Юля Яковлева:

Путин не дозволяє українським нацистам, бандеровцям і наркоманам захватити його стол.

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