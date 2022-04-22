



Вранці впав літак АН-26 - 22.04.2022 12:13

Під Запоріжжя вранці впав літак АН-26, який виконував технічний рейс. На даний момент відомо про 1 загиблого та 2 поранених. Докладніше - "ЗаБор". У прес-службі Запорізької ОВА повідомили подробиці падіння літака. Так, сьогодні о 09:00 у районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, який, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

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