Канцлер Шольц розповів про зусилля ФРН щодо недопущення нової світової війни

- 22.04.2022 12:09
Канцлер Шольц розповів про зусилля ФРН щодо недопущення нової світової війни

Канцлер ФРН Шольц заявив, що робить все задля недопущення війни Росії та НАТО

Німеччина намагається добитися деескалації української кризи та робить все, щоб уникнути залучення НАТО до бойових дій в Україні. Про зусилля Берліна щодо недопущення нової світової війни Росії та Заходу розповів канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю журналу .

«Введення безпольотної зони зробило б НАТО стороною війни. Я давав присягу. Я давно говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямої військової конфронтації між НАТО та такою добре озброєною країною, як Росія, яка також має ядерну зброю. Я роблю все, щоб не допустити ескалації, яка веде до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути», — заявив канцлер.

Раніше у матеріалі Spiegel Шольцу передбачили відставку через розкол усередині німецького парламенту щодо питання постачання зброї Україні. Опозиційні партії Християнсько-демократичний союз Німеччини/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) планують наступного тижня внести до бундестагу резолюцію щодо надання Києву важких озброєнь, якщо таке рішення не ухвалить канцлер.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Ключові слова: Шольц НАТО, війна

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