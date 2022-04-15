



Канцлер Шольц розповів про зусилля ФРН щодо недопущення нової світової війни - 22.04.2022 12:09

Канцлер ФРН Шольц заявив, що робить все задля недопущення війни Росії та НАТО

Німеччина намагається добитися деескалації української кризи та робить все, щоб уникнути залучення НАТО до бойових дій в Україні. Про зусилля Берліна щодо недопущення нової світової війни Росії та Заходу розповів канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю журналу .

«Введення безпольотної зони зробило б НАТО стороною війни. Я давав присягу. Я давно говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямої військової конфронтації між НАТО та такою добре озброєною країною, як Росія, яка також має ядерну зброю. Я роблю все, щоб не допустити ескалації, яка веде до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути», — заявив канцлер.

Раніше у матеріалі Spiegel Шольцу передбачили відставку через розкол усередині німецького парламенту щодо питання постачання зброї Україні. Опозиційні партії Християнсько-демократичний союз Німеччини/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) планують наступного тижня внести до бундестагу резолюцію щодо надання Києву важких озброєнь, якщо таке рішення не ухвалить канцлер.

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Джерело: Фото - ілюстрація

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