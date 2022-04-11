У Медведчука відібрали майно: 154 об'єкти- 14.04.2022 12:34
Сім'я Медведчуків збідніла ще на 154 об'єкти, — ГБР
Суд заарештував ще 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна сім'ї кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань
За даними ГБР, рішення ухвалив 13 квітня Личаківський районний суд Львова.
Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.
Під арешт також потрапили частки у статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.
Раніше слідчі ГБР та прокурори Офісу генерального прокурора через суд заарештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.
на фото - вілла Медведчука в Криму
Источник: Фото - ілюстрація
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