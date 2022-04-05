



Онколог розповів про симптоми раку, що маскуються під інші недуги - 11.04.2022 16:22

Онколог Микола Петренко заявив, що раптова огида до м'яса може говорити про онкологію.

Онкологія ранній стадії має властивість «маскуватися» під інші недуги. Про насторожуючі симптоми раку у своєму Telegram-каналі розповів онколог та хірург Микола Петренко.

За його словами, не варто ігнорувати реакцію організму на прийом жирної їжі та м'яса. Фахівець зазначив, що навіть дрібниці можуть сигналізувати про небезпечні утворення. «Залежно від виду та розташування новоутворення реакції можуть проявлятися по-різному: від порушень роботи шлунково-кишкового тракту до зміни шкірного покриву», — йдеться у повідомленні.

Лікар пояснив, що при ураженні підшлункової залози у людей з'являється біль, який посилюється в положенні лежачи вночі або після прийому жирної їжі та алкоголю. При розвитку онкології, додав хірург, може виникнути раптова відраза до м'ясної їжі.

Також не варто ігнорувати таку нудоту, жовтий або зелений колір шкіри, незрозумілий свербіж і зниження ваги.

Раніше головний позаштатний онколог МОЗ академік РАН Андрій Капрін перерахував способи виявити рак на ранній стадії. За його словами, регулярне скринінгове обстеження допоможе виявити захворювання на самому початку розвитку.

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Джерело: Фото - ілюстрація

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