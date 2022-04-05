Яхту Віктора Медведчука передано Державі- 11.04.2022 17:17
Суд передав арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука у розпорядження Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомляє УП із посиланням на рішення суду.
Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич, зазначає видання.
Яхту Royal Romance Медведчука заарештували 16 березня 2022 року. 92-метрова Royal Romance, що входить до топ-5 найбільших яхт світу, була пришвартована у порту хорватського міста Рієка.
Арешт на майно Медведчука накладено хорватською поліцією в рамках санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків та посадових осіб, яких пов'язують із Кремлем.
Джерело: Скріншот рішення суду. УП
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