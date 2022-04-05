



Подоляк: Коли просили зброю, говорили, що Києву залишилося три дні" - 11.04.2022 16:12

Подоляк: "Давайте відверто. Світ знав, що Росія планує війну та готує розстрільні списки для України, багато місяців.

Коли ми просили зброю та санкції, нам пропонували… евакуацію та уряд у Zoom.

Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-зв'язки, нам говорили, що Києву залишилося три дні"

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