Скандал з консервами в АТБ: що відомо?

- 11.04.2022 13:59
Скандал з консервами в АТБ: що відомо?

Користувачі мережі активно почали розповсюджувати інформацію про те, що мережа супермаркетів АТБ продає консерви з гуманітарної допомоги.

Так, запорізька влада спростувала цю інформацію. Докладніше - "ЗаБор". Покупці мережі магазинів "АТБ" зауважили, що на полицях з'явилися консерви без українського маркування.

Так, багато хто став звинувачувати ритейлер у тому, що вони продають продукти з гуманітарки, оскільки такі ж консерви привозять із Польщі гуманітарними вантажами.

Прес-служба мережі ще наприкінці березня зробила заяву про те, що "АТБ" розпочали свій прямий імпорт. Таке рішення ухвалено через брак пропозицій від українських виробників, оскільки багато постачальників мережі перебувають на окупованих територіях.

"Такий механізм імпорту компанія реалізує відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №234 від 09.03.2022 р. "Про заходи щодо забезпечення в умовах військового стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів та кормів". Інформація про харчовий продукт надається кожному споживачеві на необхідну вимогу" , - йдеться у заяві АТБ. У прес-службі зазначили, що такі продукти везуть здебільшого до Київської, Одеської, Миколаївської та Харківської областей.

Проте тепер продукти без українського маркування почали з'являтися і на полицях супермаркетів у Запоріжжі. У зв'язку з скандалом, що розгорівся в мережі, в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртев зробив заяву, в якій спростував домисли покупців. За його словами, міська влада направила запит керівництву мережі АТБ і отримала відповідь: ці консерви під назвою "Туристичні" польського виробництва не мають відношення до гуманітарної допомоги, і були закуплені АТБ для реалізації на території України.

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: консерви АТБ гуманітарка

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