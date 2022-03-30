Еще один военный из Буковины погиб в боях против российской армии- 05.04.2022 16:16
На русско-украинской войне погиб Михаил Настащук.
Он родом из села Ставчан Черновицкого района. Михаил был водителем радиолокационного взвода.
Об этом сообщают на странице Черновицкого ОВА.
Буковина проведет в последний путь отважного воина, отдавшего жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины. В бою с российскими захватчиками погиб сержант Настащук Михаил, водитель радиолокационного взвода военной части А0281, - говорится в сообщении.
Простились с военным в родном селе 5 апреля.
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