



Еще один военный из Буковины погиб в боях против российской армии - 05.04.2022 16:16

На русско-украинской войне погиб Михаил Настащук.

Он родом из села Ставчан Черновицкого района. Михаил был водителем радиолокационного взвода.

Об этом сообщают на странице Черновицкого ОВА.

Буковина проведет в последний путь отважного воина, отдавшего жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины. В бою с российскими захватчиками погиб сержант Настащук Михаил, водитель радиолокационного взвода военной части А0281, - говорится в сообщении.

Простились с военным в родном селе 5 апреля.

Платинова Буковина Чернівці

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