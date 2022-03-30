95% граждан убеждены, что Украина победит в войне - опрос

- 05.04.2022 14:06
95% граждан убеждены, что Украина победит в войне - опрос

95% граждан убеждены, что Украина сможет отразить нападение России, но растет число тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 30-31 марта социологической группой "Рейтинг".

При этом абсолютно уверены в том, что Украина отразит нападение РФ, 69% респондентов, а "скорее, уверены" – 25%.

В то же время, уменьшается количество тех, кто верит, что победа будет быстрой. Так, 30% опрошенных верят, что Украина победит уже через несколько недель (в начале марта таких было 39%).

Почти столько же – около 31% – считают, что предстоит еще несколько месяцев боевых действий.

Всего 5% опрошенных уверены, что Украине для победы хватит около недели.

16% опрошенных убеждены, что на отражение нападения РФ уйдет полгода-год, а 4% считают, что больше года.

Еще 14% затруднились ответить на вопрос "Как вы считаете, сколько времени нужно Украине для победы в войне с Россией?".

 

При этом 78% опрошенных убеждены, что Украина двигается в правильном направлении.

Еще 11% считают, что в неправильном, а 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Это существенно отличается от настроений общества к началу полномасштабного вторжения. Скажем, согласно опросу группы Рейтинг, в январе 2022 года только 23% граждан считали, что дела в Украине идут в правильном направлении, тогда как 70% были убеждены, что в неправильном.

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 30-31 марта 2022

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Assisted Telephone Interviews

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