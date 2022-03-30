У США попередили про зростання ймовірності конфлікту між державами

- 05.04.2022 14:30
У США попередили про зростання ймовірності конфлікту між державами

Глава Генштабу США Міллі заявив про зростання ймовірності конфлікту між великими державами

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі попередив про зростання ймовірності виникнення конфлікту між державами. Як уточнює РІА Новини, своїми побоюваннями він поділився у ході бюджетних слухань у палаті представників.

"Ми вступаємо у світ, який стає менш стабільним, і ймовірність значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не скорочується", - наголосив Міллі.

Американський воєначальник підкреслив, що такі «глобальні держави», як Китай і Росія, мають значний військовий потенціал і прагнуть внести корективи в світовий порядок, що склався.

Раніше повідомлялося, що США в середині березня таємно провели випробування гіперзвукової ракети, щоб уникнути зростання ескалації у відносинах із Росією.

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Ключові слова: Китай і Росія війна 2022, 2021 ймовірність

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