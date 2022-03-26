



Christie's заборонив продавати предмети розкоші клієнтам з Росії та Білорусії - 31.03.2022 11:02

Аукціонний будинок Christie's заборонив продавати предмети розкоші росіянам та білорусам

Лондонський аукціонний будинок Christie's заборонив продаж та експорт предметів розкоші клієнтам, які перебувають у Росії та Білорусії. Про це представник організації розповів РІА “Новости”.

Він уточнив, що будинок «цілком дотримується заборони на експорт щодо продажу предметів розкоші клієнтам, що фізично перебувають у Росії чи Білорусії, і на експорт (прямий чи непрямий) предметів розкоші на будь-які адреси в Росії чи Білорусії».

Раніше стало відомо, що аукціонні будинки Sotheby's та Christie's підтвердили, що відмовляться від проведення «російського тижня» у Лондоні. "Незважаючи на те, що російський сегмент займає невелику частину загального обсягу продажів Christie's, ми беремо на себе відповідальність щодо реагування на потреби наших клієнтів і розвиток геополітичних подій", - розповів представник аукціонного будинку.

18 березня уряд Швейцарії слідом за США та Європейським союзом заборонив постачати предмети розкоші до Росії, а також підтримав інші санкції, раніше оголошені ЄС через конфлікт в Україні. Влада вказала, що йдеться про заборону на «транзакції з деякими державними підприємствами, а також заборону надавати кредитні послуги російським клієнтам чи організаціям».

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