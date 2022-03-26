



рф у Мелітополі планує провести референдум - 31.03.2022 16:57

Окупаційна влада у Мелітополі планує зібрати підписи мешканців міста для проведення фейкового референдуму. Підписи планують збирати під виглядом роздачі гуманітарки. Докладніше - "ЗаБор". На даний момент у Мелітополі окупаційними військами РФ та псевдовлагоддю міста, на чолі самопроголошеним "в.о.мера" Галиною Данильченко, планується здійснити збір підписів городян для проведення фейкового референдуму.

Так, планувалося зібрати підписи городян під виглядом пенсійних виплат пенсіонерам та інвалідам м. Мелітополь. Жителі мали надати ксерокопії паспорта і їм видали 10 000 рублів РФ. Однак дана "кампанія провалилася" і окупаційна влада придумала новий метод. Як повідомляє директор обласного департаменту культури, туризму, національностей та релігій Влад Мороко повідомляє, що планується розпочати видачу гуманітарної допомоги (продукти харчування та предмети першої необхідності), яка приїхала до Запоріжжя 26 березня і була викрадена окупаційними військами, а також т.зв. "гуманітарну допомогу від РФ", що надійшла 28 березня до Мелітополя з АР Крим. При цьому при видачі "гуманітарної допомоги" від городян вимагатимуть поставити свій підпис у "відомостях про отримання" та надати свої персональні дані. За словами Влада Мороко, пояснювати це будуть тим, "що це робиться, здавалося б, для того, щоб ті самі особи не отримували "гуманітарну допомогу" кілька разів, а потім торгували продуктами з цих "продуктових пайків" на ринках міста" .

Окупаційна влада намагатиметься активно проводити піар-кампанію з використанням російських ЗМІ, показуючи мешканцям Мелітополя та Мелітопольського району, що городянам допомагає лише т.зв. "російська військово-цивільна адміністрація" та псевдовлада міста, і одночасно отримувати підписи для проведення фейкового "референдуму".

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