Загальна вартість допомоги, яка надана Україні за 34 дні війни, складає понад 2,57 млрд грн.

- 30.03.2022 12:56
Загальна вартість допомоги, яка надана Україні за 34 дні війни, складає понад 2,57 млрд грн.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану для належного забезпечення сфери охорони здоров'я надходять лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали, медичне обладнання та інші товари у вигляді благодійної та гуманітарної допомоги.

З початку війни МОЗ зібрало понад 2 372 тонни ліків, медичних виробів, медичного обладнання та інших товарів. Загальна вартість допомоги, яка надана Україні за 34 дні війни, складає понад 2,57 млрд грн.
Зібрану медичну гуманітарну допомогу розвезено до медичних закладів у регіонах України. Так, Чернівецька область отримала понад 98 тис. од. лікарських засобів, 107 од. інструментів, 10 порталів Starlink та інше.

Дякуємо міжнародним організаціям, клінікам, іноземному та українському бізнесу за надійну підтримку.

З повагою, пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: медична допомога Україні на війну 2022

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