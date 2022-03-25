Український снайпер поранив ворожого Україні жцрналіста Родіона Северьянова

- 29.03.2022 10:55
Український снайпер поранив ворожого Україні жцрналіста Родіона Северьянова

В росії розслідують обставини поранення російського журналіста Родіона Северьянова під Маріуполем. Генерал Бастрикін доручив розслідувати обставини поранення журналіста під Маріуполем.

Про це стало відомо у вівторок, 29 березня. Військовий кореспондент Родіон Северьянов отримав поранення під час огляду захоплених ворожими військовими росії кварталів українського міста Маріуполя - снайперська куля українського бійця влучила йому в ногу. Крім нього, в результаті обстрілу з боку ЗСУ постраждали ще кілька людей.

В росфї заявили що подібний акт замаху на життя журналіста підтверджує намір українських військових уникнути публічного розголосу скоєних ними злочинів. Керівнику Головного слідчого управління доручили розслідувати цей факт.

25 березня також повідомлялося, що під артилерійський обстріл у Маріуполі потрапили російські журналісти, серед яких були кореспонденти RT, а також журналіст із Китаю. Обстріл розпочався, коли представники ЗМІ йшли вулицею. Внаслідок цього постраждав кореспондент, він поранений в руку.

А наприкінці лютого 2022 року журналісти російських видань ріа Новини та «ізвестія» потрапили під обстріл доблесниї українських бійців у районі селища Спартак у Донецькій народній республіці (ДНР). Тоді ніхто з них не постраждав.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: поранення осійких журналістів березень 2022, війна з росією, україна понад усе!

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