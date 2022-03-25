Виїзд за кордон військовозобов'язаного вартує 4500 доларів США

- 29.03.2022 17:49
Виїзд за кордон військовозобов'язаного вартує 4500 доларів США

Вартість одного «квитка» становила 4500 доларів США. Затримали зловмисників 28 березня оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції в Чернівецькій області під час спроби незаконного переправлення громадянина до країни ЄС. Вартість одного «квитка» становила 4500 доларів США. Затримали зловмисників 28 березня оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції в Чернівецькій області під час спроби незаконного переправлення громадянина до країни ЄС.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України чоловікам віком до 60-років заборонено виїжджати за межі країни. І поки захисники боронять країну від ворогів, деякі чоловіки, аби уникнути військової служби, шукають шляхи незаконного виїзду. А також знаходяться ті, хто хоче на цьому заробити.

 

Групу осіб, яка допомагала покинути країну, викрили поліцейські. До її складу входило четверо громадян. Організував її діяльність діючий лісничий, який до того ж має зв’язки у кримінальних колах.

 

Зловмисники розміщували оголошення про надання послуг з вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон у месенджерах. За один «квиток» брали 4 500 доларів США.

 

У разі зацікавленості особі відправляли дату, час та координати місця зустрічі. Надалі водій перевозив «пасажирів» через державний кордон поза межами пунктів пропуску до країни ЄС.

 

28 березня оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Чернівецької області та СБУ затримали одного з учасників угруповання та військовозобов’язаного чоловіка під час спроби перетину кордону.

 

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили зброю, гранати до підствольних гранатометів та РГН із запалом, мінний універсальний підривник та димові шашки. На місці працювала група вибухотехніків.

Розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України)Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Проводяться заходи щодо затримання інших учасників групи. За скоєне може загрожувати покарання - позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.

 

Платинова Буковина Чернівці

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