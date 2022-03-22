



Продукт, який підвищує стійкість до стресів - 25.03.2022 13:47

Дієтолог департаменту охорони здоров'я Лондона Ешвай Картон назвала продукт, що підвищує стійкість до стресів.

За словами Ешвай, підвищує стійкість до стресів, а також сприятливо впливає на працездатність шпинатів. «Калій та магній у складі шпинату сприяють регуляції роботи серцево-судинної та нервової систем. Магній відіграє важливу роль у регуляції артеріального тиску, він необхідний для здійснення ферментативних процесів в організмі, синтезу регулюючих роботу нервової системи речовин-нейромедіаторів - ендорфінів, катехоламінів, нейропептидів. Таким чином, магній стабілізує вплив на емоційне тло, підвищує стійкість до стресів і працездатність», — пояснила дієтолог, додавши, що також у шпинаті містяться необхідні організму людини фосфор, кальцій, залізо та йод. Більш того, цей продукт містить велику кількість каротиноїдів, які в організмі перетворюються на вітамін А, що захищає клітини від пошкодження.

Експерт зазначила, що шпинат практично не втрачає своїх корисних властивостей при заморожуванні, тому всі бажаючі отримати цю користь можуть включати його у свій раціон цілий рік.

Раніше дієтолог назвала причини включити до весняного раціону квашену капусту.

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