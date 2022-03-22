



Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував Росії повернути Калінінград - 26.03.2022 13:44

Посол Росії оцінив пропозицію польського генерала повернути Калінінград. Посол РФ у Варшаві Андрєєв назвав пропозицію польського генерала щодо Калінінграда фантазією

Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв в ефірі програми «Соловйов.Live» оцінив пропозицію колишнього командувача сухопутних польських військ генерала Вальдемара Скшипчака про необхідність Польщі повернути Калінінград, заявивши на нього претензії. Про це повідомляє РІА “Новости”.

За його словами, відставні генерали в Польщі «дуже люблять побалакати на різні теми та привернути до себе увагу». "Люди вже не при справах, відповідальності за свої слова не несуть, тому відчувають повну свободу польоту фантазії", - зазначив він.

Раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінград є «окупованою територією» з 1945 року. Генерал вважає, що Варшава має згадати про це та заявити на регіон свої претензії, оскільки дані землі є частиною польської території.

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