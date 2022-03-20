Де приймають біженців з України у Німеччині? Адреси, контакти

- 24.03.2022 21:17
Де приймають біженців з України у Німеччині? Адреси, контакти
Де зараз приймають у Німеччині біженців з України у Німецьких містах?
 
У яких землях Німеччини приймають біженців із України? Як відомо, у Німеччині адміністративно є розподіл землі Німеччини. Якийсь час тому в соцмережах прокотилася інформація про те, що в Німеччині більше не приймають українських біженців. Німеччина закрила свої кордони для біженців із України. але насправді як правда? ми розповімо у нашому огляді та вкажемо адреси міст та Центрів для біженців з України.

Тож про все по порядку:

Центр для біженців у Берліні:

тут годують, розвозять автобусами для поселення у вільних місцях Німеччини. У цьому Ценрі волонтери допоможуть на місці і вдень, і вночі. Також у цьому Центрі щодня приходять місцеві жителі Берліна та навколишніх міст та селищ для того, щоб прийняти у себе біженців з України. 3 березня сім'я з передмістя Берліна поселила у себе 2 жінок та 2 дітей.

Контакти:

Центр прибуття (AKUZ) у Берліні:

за адресою Ораниенбургерштрассе, 285, 13437 Берлин-Райникендорф. Oranienburger Str. 285 13437 Berlin/ Bhf. „Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik“ U8 або S25

Центр для біженців місто Гамбург:
 
Тут також обіцяють поселити, нагодувати біженців із України.
 
Контакти:

Ankunftszentrum Zentrale Erstaufnahme (ZEA) Bargkoppelweg 66a, 22145 Hamburg

Центр для біженців місто Кронберг:
 
Контакти:

STADT KRONBERG IM TAUNUS, KATHARINENSTRASSE 7, 61476 KRONBERG IM TAUNUS

Контактні телефони та е-мейл:

+49 6173 703-0

+49 6173 703-1900

STADT@KRONBERG.DE kronberghilft@kronberg.de

Familien.Kronberg@gmx.de

Червоний Хрест в Німеччині в округе Равенсбург.  Город Baden-Württemberg:

Контакти:

Гейдельберг (центр прибытия Патрик-Генри-Виллидж, Грасвег, 69124 Гейдельберг), Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Карлсруэ), Зигмаринген (Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen), Фрайбург (Müllheimer Straße). 7, 79115 Фрайбург) и Эльванген (Georg-Elser-Strasse 2, 73479 Эльванген).

Heidelberg (Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village, Grasweg, 69124 Heidelberg), Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe), Sigmaringen (Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen), Freiburg (Müllheimer Straße 7, 79115 Freiburg) und Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen).

Миграционный консультационный центр Каритас социальная зона Равенсбург

Контакти:

Контакты: Caritas Migrationsberatungsstelle Sozialraum Ravensburg (Ravensburg, Schlier, Vogt), westlicher Landkreis (Wilhelmsdorf, Horgenzell) Caritaszentrum Ravensburg | Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer Heike Breitweg Seestraße 44 | 88214 Ravensburg Telefon 0751 36256-0

Дивіться відео - Біженка у центрі для біженців у Берліні:

 

Влада міста Кронберг заявила, що Кронберг стає філією EAEH-Außenstelle для біженців з України. Міністерство внутрішніх справ землі Гессен доручило нижчим органам цивільного захисту округів Марбург-Біденкопф, Веттераукрайс, Фогельсбергкрайс та Хохтаунускрайс надати екстрене розміщення до 1000 осіб для тимчасового розміщення біженців з України.

Управління та заселення об'єктів перебирає первинний приймальний пункт землі Гессен. Крім того, місту Франкфурт-на-Майні доручено у найкоротші терміни розгорнути там пункт швидкої допомоги місткістю 2000 місць поряд із головним залізничним вокзалом.

Земля Гессен також оголосила, що візьме він витрати на створення та експлуатації цих нових додаткових об'єктів.

У другій половині дня Hochtaunuskreis повідомив місту Кронберг-ім-Таунус, що округ створить одну з двох так званих філій EAEH у спортивних залах Altkönigschule Kronberg. Ще одна філія EAEH відкрита в Ной-Аншпаху.

За наявною в місті інформацією, близько 600 біженців можуть спочатку розміщуватися в АКС, а потім розподілені по районах. Spieltreff у Кронберзі для сімей з України.  Вимоги до міста Кронберг-ім-Таунус щодо розміщення та догляду за біженцями у відділенні EAEH мають бути уточнені у тісній співпраці з районом найближчими днями», — каже мер Крістоф Кеніг.
 
Місто Кронберг-ім-Таунус далі оголошує, що він докладатиме зусиль для надання житла незалежно від філії EAEH. Місто продовжить приймати пропозиції про приватне розміщення в Кронберг електронною поштою .

Ключові слова: Центр для біженців у Берлін, Центр для біженців Гамбург, Центр для біженців Кронберг

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