



Напад Росії на Україну загострив проблеми з нестачею води у світі - 22.03.2022 14:51



Кількість конфліктів між країнами через доступ до води зросла вп'ятеро

У сучасних військових конфліктах вода все частіше відіграє ключову роль. Ресурс використовують як причину для війни, і як зброю, і як об'єкт для атаки, пише The Economist з посиланням на дослідження Тихоокеанського інституту.

Нещодавно глава республіки Крим Сергій Аксьонов повідомив у Telegram, що російські війська зруйнували греблю у Херсонській області, яка блокувала Північно-Кримський канал. Україна побудувала греблю у 2014 році після приєднання півострова до Росії, перекривши 80 відсотків водопостачання Криму. Гребля завдала шкоди врожаю — почалася посуха, і жителям Криму, які залишилися без прісної води. Таку саму тактику українські війська використовували і на сході країни — атакували водну інфраструктуру. У 2019 році через попадання шрапніли у трубопровід у районі Горлівки, без води залишилося понад три мільйони людей.

Нестача води є далеко не головною причиною конфлікту між Росією та Україною, проте тенденція до перекриття противника доступу до води посилюється. Йдеться не лише про регіони Африки, Близького Сходу і Південної Азії, які страждають від спраги — суперечки через воду часто спалахують у розвинених західних країнах. Наприклад, минулого року праві активісти руху People's Rights Network на тлі протестів у Сполучених Штатах пригрозили взяти під контроль усі водні об'єкти в басейні річки Кламат (Каліфорнія, США), яка тоді страждала від посухи.

Від води залежить не лише людський комфорт та сільське господарство. Часто під загрозою виявляється здоров'я населення: якщо у лікарні немає чистої водопровідної води, лікувати хворих стає набагато складніше. "Ми найчастіше спостерігаємо боротьбу за доступ до води у місцях, де основні соціальні послуги доступні не всім", - зазначив еколог, президент Тихоокеанського інституту Пітер Глейк.

Конфлікти на «водному» ґрунті загострюються у всьому світі, свідчать дані Тихоокеанського інституту – аналітичного центру в Окленді. Усього за останні чотири з половиною тисячі років вода стала причиною 1300 водних конфліктів, 22 із них сталося у 2020 році, а у 2021 — уже 127. Аналітики прогнозують, що цифра продовжить зростати через глобальне потепління. З гострою нестачею води, ймовірно, зіштовхнуться країни Перської затоки, де запаси ресурсу поступово вичерпуються. До групи ризику також потрапляють країни, процвітання яких безпосередньо залежить від сільського господарства.

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