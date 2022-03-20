



Росія натякає Польщі, що готова нанести удари по польським містам - 22.03.2022 21:12

Наше джерело в дипломатичних колах повідомляє, що Росія по закритих каналах передала сигнал Польщі, що готова завдати превентивного удару по великих польських містах у разі продовження "антиросійської підтримки України" зброєю НАТО, а також просуванням ініціативи введення своїх миротворців", пише ІА Політіика України..

Також вони повідомляють, що у Варшаві російські дипломати готуються залишити країну за першим сигналом.

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У неділю вдень Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

"Ви бачите, що західні країни вживають не лише недружніх дій щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі знають. Але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав Путін. .- Тому наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування".

Як передає агентство РІА Новини, міністр оборони Сергій Шойгу доповів Путіну, що відповідно до його наказу чергові зміни пунктів управління ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом.

У понеділок прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав, що рішення президента про переведення сил стримування на особливий режим бойового чергування було, зокрема, після заяв глави МЗС Великобританії.

"Були висловлювання різних представників на різних рівнях про можливі конфліктні ситуації і навіть колізії та зіткнення між НАТО і РФ. Вважаємо такі висловлювання абсолютно неприйнятними. Я не називатиму авторів цих висловлювань, хоча це була міністр закордонних справ Великобританії", - сказав Пєсков журналістам ( цитата з Інтерфаксу).

Яке саме висловлювання глави Форін офісу Ліз Трасс мав на увазі Пєсков, невідомо, проте напередодні в інтерв'ю Бі-бі-сі вона сказала, що якщо хтось із британців хоче відгукнутися на заклик президента Зеленського приїхати воювати добровільно, приватно, то ці люди мають право прийняти таке рішення. При цьому відправляти в Україну своїх солдатів для участі в бойових діях Британія не має наміру.

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Багато хто сприйняв слова Путіна як загрозу застосування ядерної зброї. Відповідаємо на запитання, які могли виникнути у зв'язку із заявою російського президента.

Що таке сили стримування?

Сили стримування – комплексне поняття. Вони включають всі засоби, за допомогою яких можна впливати на геополітичну обстановку і політику інших країн щодо держави, яка ними володіє.

Основу стратегічних сил стримування становлять стратегічні ядерні сили. Вони залучені до стратегічного ядерного стримування - ситуації, в якій дві країни, володіючи ядерною зброєю, здатні за будь-яких обставин завдати одна одній неприйнятної шкоди.

Стратегічне ядерне стримування – передусім, між Російською Федерацією та США – забезпечує стратегічну стабільність. Це стан, у якому світі немає глобального конфлікту, світової війни.

Крім стратегічних ядерних сил сили стримування включають неядерну зброю - дальні високоточні ракетні комплекси. Можливо, до них належать і кібернетичні сили, хоча це не підтверджується російською військовою доктриною.

Що таке "режим особливого бойового чергування"

Термін "режим особливого бойового чергування" у відкритих джерелах не розшифровується.

Специфіка стратегічних ядерних сил є такою, що вони завжди перебувають у стані бойової готовності, і цей режим не змінюється.

У грудні 2021 року начальник російського генерального штабу Валерій Герасимов заявив, що "в наземних стратегічних ядерних силах понад 95% пускових установок міститься у постійній готовності до бойового застосування".

Стратегічні ядерні сили називають "тріадою", тому що вони складаються з наземних ядерних сил – пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет у шахтах та на мобільних пускових установках – а також із ракет морського базування та повітряних ядерних ракет на бомбардувальниках.

Про боєздатність морських і повітряних ядерних сил Герасимов не говорив.

За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю?

У червні 2020 року Володимир Путін затвердив документ "Основи державної політики у галузі ядерного стримування". Це не формальна оборонна доктрина, а скоріше її розширене тлумачення у сфері застосування стратегічних ядерних сил.

Документ дає відповідь на два питання: чого хоче досягти Росія ядерним стримуванням і в якому разі вона може застосувати ядерну зброю. Цей документ, формально не будучи доктриною, описує логіку створення ядерних сил, їх структуру і завдання, які перед ними ставляться, тобто він не є непорушним законом, але демонструє те, як влаштована ця система.

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У документі йдеться, що застосувати ядерну зброю Росія може у чотирьох випадках:

отримання достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують Росію



застосування проти Росії ядерної зброї та іншої зброї масової поразки



певний вплив на об'єкти, виведення з ладу яких призведе до зриву дії у відповідь й ядерних сил



агресія проти Росії із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави

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