Як поводити себе на блокпостах

- 22.03.2022 13:03
Як поводити себе на блокпостах

 Поліцейські Буковини нагадують жителям краю, як слід поводити себе на блокпостах
Нагадуємо, що в умовах воєнного стану на всій території України вводиться особливий безпековий режим. В регіонах, де запроваджена комендантська година встановлюються додаткові блокпости. Для того, щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю правоохоронці радять дотримуватись кількох правил.
З метою безпеки при проходженні перевірки на блокпості громадяни мають:
— зменшити швидкість автомобіля;
— завчасно приготувати документи для перевірки;
— вимкнути фари, увімкнути аварійне світло та світло у салоні авто в темну пору доби;
— категорично забороняється вести відеозйомку чи проводити фотографування;
— без дозволу не виходити з авто;
— чітко відповідати на запитання;
— бути готовими на вимогу правоохоронців надати можливість оглянути багажник та салон автомобіля;
— після огляду та дозволу продовжувати рух, плавно набирати швидкість.
Також поліція Чернівецької області застерігає жителів від самовільного встановлення блокпостів. Якщо у вас виникли непорозуміння під час проходження контролю на блокпості, телефонуйте на спецлінію «102».


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