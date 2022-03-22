



Як поводити себе на блокпостах - 22.03.2022 13:03

Поліцейські Буковини нагадують жителям краю, як слід поводити себе на блокпостах

Нагадуємо, що в умовах воєнного стану на всій території України вводиться особливий безпековий режим. В регіонах, де запроваджена комендантська година встановлюються додаткові блокпости. Для того, щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю правоохоронці радять дотримуватись кількох правил.

З метою безпеки при проходженні перевірки на блокпості громадяни мають:

— зменшити швидкість автомобіля;

— завчасно приготувати документи для перевірки;

— вимкнути фари, увімкнути аварійне світло та світло у салоні авто в темну пору доби;

— категорично забороняється вести відеозйомку чи проводити фотографування;

— без дозволу не виходити з авто;

— чітко відповідати на запитання;

— бути готовими на вимогу правоохоронців надати можливість оглянути багажник та салон автомобіля;

— після огляду та дозволу продовжувати рух, плавно набирати швидкість.

Також поліція Чернівецької області застерігає жителів від самовільного встановлення блокпостів. Якщо у вас виникли непорозуміння під час проходження контролю на блокпості, телефонуйте на спецлінію «102».



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