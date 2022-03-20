Пологи в умовах воєнного стану: що важливо знати

- 21.03.2022 12:24
Пологи в умовах воєнного стану: що важливо знати

В умовах воєнного стану вагітна має право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з працюючих пологових будинків, що уклали договір з НСЗУ. Наразі таких медичних закладів у країні – понад 300. Найбільше на Львівщині – 22 та Одещині – 21. По 17 – у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Отримати медичну послугу безоплатно можна:

за самозверненням,

у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги,

за направленням лікуючого лікаря

за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.


Якщо ви змушені були змінити місце проживання, можна зателефонувати на номер 16-77 і дізнатися в оператора контакт-центру НСЗУ, де поблизу знаходиться лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок.

На пологи, по можливості, бажано мати посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Звертаємо увагу: якщо жінка не має чогось із наведеного переліку – медична допомога буде їй надана у будь-якому випадку.

Сплачувати за неї не потрібно, для породіллі меддопомога – безоплатна, адже лікарня отримує фінансування від держави. Так, з початку війни Національна служба здоров’я (НСЗУ) виплатила українським лікарням 646,8 млн грн за медичну допомогу, надану жінкам під час пологів у 2022 році.

Безоплатні пологи включають:

надання меддопомоги під час пологів черговою акушерською бригадою, зокрема партнерські пологи, плановий чи ургентний кесарів розтин у разі ускладнень, ведення ускладнених пологів;

знеболення під час пологів, оперативних втручань та післяпологових процедур;

моніторинг стану породіллі та дитини, усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, скринінг критичних вроджених вад серця, щеплення дитини за Календарем, харчування в стаціонарі;

ліки з Нацпереліку та закуплені коштом інших програм.

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