В Киеве разбомбили ТРЦ Retroville Ретровиль та Спортлайф на Виноградаре. Фото и видео

- 21.03.2022 00:27
В Киеве разбомбили ТРЦ Retroville Ретровиль та Спортлайф на Виноградаре. Фото и видео

Только что стало известно, что в Киеве снаряд разорвался на территории ТЦ Ретровиль на Виноградаре. В ТРЦ Retroville находяятся кафе, рестораны, магазины, спортзал Спортлайф, супермаркет Новус. Ежедневно ТРЦ посещали тысячи людей. На данный момент сообщается об 1 погибшем. Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории торгового центра Retroville  в Подольском районе Киева. Удар ракеты пришелся на спортивный комплекс Спортлайф - он полностью разрушен.

В настоящее время есть один погибший. Все службы – спасательные, медики, полиция – работают на месте. Информация уточняется.


 

Видео:

 

 Видео МЧС в середине ТРЦ Ретровиль после пожара:

Прогремел ВТОРОЙ взрыв в ТЦ Ретровиль когда там уже работали спасатели!!! Видео:

 

Фото внутри после пожара:

Здесь был фитнес центр з бассейном Спортлайф:

 Фото ТРЦ Ретровиль до войны:


Вот неполный перечень ресторанов в ТРЦ Ретровиль:

ТРЦ Retroville сообщал на своей странице, что это твой особенный lifestyle центр в Киеве. Удобное расположение, вместительная паркинг-зона, современная и комфортная планировка – гарантируют приятные впечатления во время посещения Lifestуle-центра Retroville.

Мы создали пространство, которое объединяет людей, ведь именно здесь сбываются детские мечты, проходят романтические встречи, проходят бизнес-ланчи и еще невероятное количество значимых событий и море развлечений. Именно здесь шоппинг действительно доставляет удовольствие, а разнообразие магазинов делает его удобным и интересным.

Мы всегда рядом и у нас всегда есть то, что ищешь именно ты. Давай станем еще ближе друг к другу. Посети и убедись – мы на одной волне жизни!

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: ТРЦ ретровиль, Спортлайф Виноградарьь взрыв разрушен

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