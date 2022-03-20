В Киеве разбомбили ТРЦ Retroville Ретровиль та Спортлайф на Виноградаре. Фото и видео- 21.03.2022 00:27
Только что стало известно, что в Киеве снаряд разорвался на территории ТЦ Ретровиль на Виноградаре. В ТРЦ Retroville находяятся кафе, рестораны, магазины, спортзал Спортлайф, супермаркет Новус. Ежедневно ТРЦ посещали тысячи людей. На данный момент сообщается об 1 погибшем. Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории торгового центра Retroville в Подольском районе Киева. Удар ракеты пришелся на спортивный комплекс Спортлайф - он полностью разрушен.
В настоящее время есть один погибший. Все службы – спасательные, медики, полиция – работают на месте. Информация уточняется.
Видео:
Видео МЧС в середине ТРЦ Ретровиль после пожара:
Прогремел ВТОРОЙ взрыв в ТЦ Ретровиль когда там уже работали спасатели!!! Видео:
Фото внутри после пожара:
Здесь был фитнес центр з бассейном Спортлайф:
Фото ТРЦ Ретровиль до войны:
Вот неполный перечень ресторанов в ТРЦ Ретровиль:
ТРЦ Retroville сообщал на своей странице, что это твой особенный lifestyle центр в Киеве. Удобное расположение, вместительная паркинг-зона, современная и комфортная планировка – гарантируют приятные впечатления во время посещения Lifestуle-центра Retroville.
Мы создали пространство, которое объединяет людей, ведь именно здесь сбываются детские мечты, проходят романтические встречи, проходят бизнес-ланчи и еще невероятное количество значимых событий и море развлечений. Именно здесь шоппинг действительно доставляет удовольствие, а разнообразие магазинов делает его удобным и интересным.
Мы всегда рядом и у нас всегда есть то, что ищешь именно ты. Давай станем еще ближе друг к другу. Посети и убедись – мы на одной волне жизни!
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