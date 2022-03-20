



Возместит ли страховка пожар в квартире, разрушение квартиры, дома или автомобиля во время войны?. Сгоревший автомобиль? - 20.03.2022 14:22

За три недели войны в Украине российские кафиры выпустили около тысячи ракет, разрушили сотни домов, повредили или уничтожили десятки тысяч автомобилей. Рассмотрим вопросы возмещения по страховке во время войны стоимости сгоревшего дома, квартиры, автомобиля.

Многие из них были застрахованы. Но могут ли украинцы рассчитывать, что часть убытков покроют страховые компании?

Страховые компании работают исходя из определенного плана финансовых поступлений и финансовых затрат. Поэтому в обычное время компания определяет, что она будет получать деньги Х, а выплачивать Y.

Страховой случай является неожиданностью только для конкретного человека. Для страховой компании – это статистика. Она позволяет прогнозировать, какое количество авто может попасть в ДТП или будет угнано, рассчитать среднюю стоимость убытков. Исходя из этой статистики, компания планирует свои расходы и устанавливает цены на страхование, по которым и формирует резервы в рассрочку.

Когда приходит война, все меняется. Мы проводили опрос, показавший, что около 80% страховых компаний объем финансовых поступлений сократился более чем на 50%. Причем большинство этих компаний практически не получают сейчас платежи.

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О чем это говорит? У компаний есть резервы, которые они сформировали по предварительным платежам. Эти резервы должны быть в определенных видах активов – банковские депозиты, ОВГЗ, недвижимость и т.д. Компании не могут быстро превратить эти активы в деньги.

При этом страховые случаи постоянно происходят. И сейчас это происходит даже чаще, чем раньше. Например, ДТП из-за того, что люди выезжают из зоны боевых действий, бодрствуют, волнуются, стоят в пробках.

Традиционные виды страхования не покрывают ущерб, нанесенный во время военных действий - обстрелов, бомбардировок и т.д. Это обычное исключение в обыденных договорах страхования имущества.

Поэтому владельцы застрахованных автомобилей и домов, которые были уничтожены или повреждены в результате вражеских обстрелов, не получат страховое возмещение. А вот выплату за обычное ДТП – да. При этом у нас только 8% автомобилей в стране имели полис комплексного страхования каско, так что выплаты будут получать почти только пострадавшие в ДТП за обязательным страхованием автогражданской ответственности.

Даже если у автомобиля есть полис каско, получить компенсацию за повреждения, связанные с военными действиями или действиями орудий войны невозможно.

Имеется отдельный вид страхования от военных рисков. Оно довольно дорогостоящее и такие договоры очень редко заключаются для недвижимости и автотранспорта.

Обычно такие страховые покрытия покупают для самолетов, морских судов, грузов, которые могут проходить через зоны с высокими рисками войны или действия военных орудий (рекет, мин и т.д.).

Страховали в Украине недвижимость от военных рисков в основном состоятельные люди и те бизнесы, которые были расположены на востоке, недалеко от линии столкновения. Это было в 2014 году и продолжалось в 2015-2016 годах. В основном страховали имущество в зоне, куда могли долететь снаряды.

В последние годы люди перестали страховаться от военных рисков. Потому в Украине такого страхования недвижимости практически не было. То, что сейчас происходит в городах и селах, — это все не страховые случаи по обычным полисам от пожаров, стихийных бедствий или залитию водой соседями.

Разрушение происходящего жилья и инфраструктуры, я очень надеюсь, будет компенсировано за счет контрибуций, которые будут наложены на Россию после победы Украины. Также за счет замороженных активов и конфискованного за границей имущества.

Мосты, дороги, трубопроводы и другая государственная инфраструктура почти никогда не страховалась в Украине, хотя такая практика есть и в других странах.

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