



Кулеба показав руїни театру в Маріуполі та запитав, як після цього можна вести бізнес із Росією? - 19.03.2022 17:51

Кулеба показав руїни театру в Маріуполі та запитав у транснаціональних компаній, як після цього можна продовжувати вести бізнес із РФ

Куліба про бомбардування окупантами драмтеатру в Маріуполі: Нелюдський військовий злочин Росії

Міністр закордонних справ України опублікував у Twitter фото зруйнованого російськими окупантами драмтеатру в Маріуполі Донецької області та поставив питання, як після цього транснаціональні компанії можуть вести бізнес із РФ.

"Це руїни драматичного театру в Маріуполі, де сховалися сотні мирних жителів. Нелюдський військовий злочин Росії. Я хочу запитати транснаціональні компанії, які все ще працюють із Росією чи в Росії: як ви можете продовжувати вести з ними бізнес? Як ви можете годувати, обслуговувати і платити тим, хто це зробив? - Написав міністр.

16 березня внаслідок чергового бомбардування у Маріуполі було знищено драматичний театр, у якому переховувалися від обстрілів місцеві жителі. Після бомбардування зруйнувалася центральна частина театру, а уламками завалило вхід у бомбосховища. Супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies показують, що біля театру, на який окупанти скинули бомбу, були написи "Діти".

18 березня у міськраді Маріуполя повідомляли, що продовжують розбирати завали. За даними мерії, на момент бомбардування в театрі було до 1 тис. людей. Переважно це діти, жінки та люди похилого віку, які ховалися там у підвалі від обстрілів агресора, йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, даних про загиблих немає, але є інформація про одну тяжко поранену людину

Контекст:

Маріуполь - найбільше портове місто на березі Азовського моря. Бої за місто точаться з початку російського вторгнення. Мер Маріуполя Вадим Бойченко говорив, що російські війська не змогли взяти штурмом Маріуполь та почали скидати на нього авіабомби, обстрілювати з артилерійських знарядь та реактивних систем залпового вогню житлові квартали. За оцінками влади, у місті залишалося приблизно 350 тис. осіб.

Жителі Маріуполя через російських окупантів залишилися без води, світла, тепла та зв'язку. У місті є проблеми з медикаментами та продуктами харчування.

За офіційними даними, за час російської агресії у Маріуполі загинуло 2357 мешканців. Але радник мера Петро Андрющенко вважає, що це не остаточні дані, оскільки через постійні обстріли поки що неможливо зайнятися пошуком тіл загиблих. Він припускає, що у місті вже могло померти близько 20 тис. людей. Андрющенко також розповів, що близько 80% житлового фонду Маріуполя є непридатними для проживання.

Близько трьох тижнів – до 14 березня – евакуація з міста не проводилася через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ. Цього тижня із Маріуполя вдалося виїхати тисячам мешканців на особистих автомобілях. Радник мера Петро Андрющенко повідомляв 17 березня, що за три дні Маріуполь залишили близько 35 тис. маріупольців. Населення міста становить, за різними даними, 350-400 тис. Чоловік.

Влада Маріуполя вважає, що окупанти хочуть захопити місто, щоб "пробити коридор" з Ростовської області Росії в окупований Крим.

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