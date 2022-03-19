У Росії зростає попит на антидепресанти

- 19.03.2022 16:43
У Росії зростає попит на антидепресанти

Психотерапевт Андрій Ватаманов пов'язав із сезонністю зростання попиту на антидепресанти в РФ

Професор, психотерапевт Андрій Ватаманов повідомив, що в Росії зріс попит на антидепресанти, снодійні та заспокійливі препарати. Він пов'язав це із сезонністю та загальним тривожним фоном у суспільстві.

«Навесні традиційно спостерігається підвищений попит на заспокійливі кошти. З огляду на геополітичної невизначеності зріс загальне тло тривожності. Ми фіксуємо великий потік людей, які звертаються за допомогою вперше», – пояснив лікар.

Підтверджує зростання попиту на такі препарати дослідження DSM Group. За перший тиждень березня аптечні мережі продали 347 тисяч упаковок безрецептурних заспокійливих та 3,3 мільйона упаковок снодійного.

Раніше із посиланням на дослідження DSM Group повідомлялося, що санкції та ситуація в Україні викликали різке зростання попиту на антидепресанти в Росії. З 28 лютого по 6 березня продаж цих препаратів в аптеках перевищив 525 мільйонів рублів - це в чотири рази більше, ніж роком раніше.

Такий попит обернувся перебоями із наявністю деяких ліків. Багато хто закуповується, оскільки боїться подорожчання.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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