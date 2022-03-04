



Байден попередить Китай про відповідальність за підтримку Росії - 16.03.2022 01:02

Байден попередить голову КНР Сі Цзіньпіна про відповідальність за підтримку Росії

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 18 березня, під час телефонної розмови попередить голову Китаю Сі Цзіньпіна про відповідальність у разі надання підтримки Росії стосовно ситуації в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише ТАРС.

За його словами, Сполучені Штати закликають усі країни, «особливо ті, які мають безпосередній вплив на Росію, використовувати всі важелі, які є у них», щоб змусити Росію припинити військову спецоперацію в Україні. "Ми вважаємо, що Китай особливо зобов'язаний використати свій вплив на президента [Росії Володимира] Путіна і захищати міжнародні правила та принципи, які він [Китай] сповідує", - зазначив держсекретар.

Блінкен додав, що Пекін рухається у протилежному напрямку, «відмовляючись засудити цю агресію і намагаючись уявити себе нейтральним арбітром». За його словами, Сполучені Штати стурбовані тим, що китайська влада розглядає можливість надання прямої допомоги Москві військовою технікою для її використання в Україні.

Раніше офіційний представник Білого дому Джен Псакі пообіцяла, що США створять для Китаю значні наслідки у разі порушення санкцій проти Росії через ситуацію в Україні. «Я не збираюся вдаватися до конкретних подробиць цих наслідків. (...) якщо вони нададуть [РФ] військову чи іншу допомогу, яка, звичайно, порушує санкції або підтримають російські військові зусилля, то це спричинить значні наслідки», — сказала вона.

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