



Закрийте наше небо! - 07.03.2022 23:07

Закрийте наше небо!» - ДБР долучилося до інформаційної війни проти Російської Федерації.

Під час воєнного стану Державне бюро розслідувань, окрім виконання своїх прямих обов’язків, бере активну участь у протидії ворогу та зміцнює обороноздатність нашої держави й на інших напрямках.

Сьогодні працівники Бюро допомагають зривати підступні плани ворога, виявляючи ворожих агентів та ДРГ, знаходять та вилучають на користь арміі товари, що належать РФ, допомагають переселенцям та виконують інші нагальні задачі.

Кібер спеціалісти ДБР також долучилися до протидії окупантам на інформаційному фронті.

На постійній основі проводиться робота по блокуванню та перешкоджанню роботи пропагандистських інформаційних ресурсів Російської Федерації.

В межах можливостей здійснюється інформування громадян РФ про події Україні та військові злочини РФ на території України. За два тижня заблоковано роботу більше ніж 100 телеграм каналів, та більше 20 російських сайтів.

За координацією Державного бюро розслідувань понад 2 тисячі волонтерів наповнюють інформаційний медіапростір Росії правдивою інформацією та долучилися до кібервійни з Росією.

Спеціалісти Державного бюро розслідувань розробили та запустили у мережу Інформаційно-гуманітарний ресурс, основними завданнями якого є надання оперативної інформаційної підтримки населенню, яке переміщується із зони бойових дій в інші області нашої країни.

Своєю чергою комунікаційні підрозділи ДБР також долучилися до інформаційної протидії окупантам та підготували низку роликів під загальним слоганом: «Закрийте наше небо!»

Пам’ятайте: війна триває на усіх фронтах і виграти її можна, лише об’єднавши зусилля та спільно протидіяти ворогу!

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