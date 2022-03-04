



Доставка за кордон Нова пошта в умовах війни - 11.03.2022 22:06

Нова пошта відновлює доставку відправлень за кордон.

Друзі, декілька мільйонів українців перебувають наразі за кордоном і в багатьох є потреба отримати з дому необхідні документи, ліки, інші важливі речі. Тепер відправку за кордон можливо здійснити з будь-якого

працюючого відділення Нової пошти. Мирного неба!

Нова пошта відновлює доставку відправлень за кордон

Нова пошта Глобал, що входить до групи компаній Нова пошта, від 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови.

Тепер із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше.

Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:

• принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

• назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

• при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам'ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.

Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової пошти.

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