Доставка за кордон Нова пошта в умовах війни

- 11.03.2022 22:06
Доставка за кордон Нова пошта в умовах війни

Нова пошта відновлює доставку відправлень за кордон.

Друзі, декілька мільйонів українців перебувають наразі за кордоном і в багатьох є потреба отримати з дому необхідні документи, ліки, інші важливі речі. Тепер відправку за кордон можливо здійснити з будь-якого

працюючого відділення Нової пошти. Мирного неба!

Нова пошта відновлює доставку відправлень за кордон

Нова пошта Глобал, що входить до групи компаній Нова пошта, від 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови.

Тепер із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше.

Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:

• принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

• назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

• при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам'ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.

Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової пошти.

 

Ключові слова: Доствка за кордон Нова пошта у війну в Україні, оформити міжнародне відправлення Нова Пошта березень 2022, квітень 2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

США схвалили припинення торговельних відносин з Росією та Білорусією На підтримку ініціативи висловилися 424 конгресмени, вісім виступили проти. Тепер законопроект має розглянути Сенат.
- 17.03.2022 15:58
Допомога біженцям України
- 16.03.2022 13:26
Байден попередить Китай про відповідальність за підтримку Росії Байден попередить голову КНР Сі Цзіньпіна про відповідальність за підтримку Росії
- 16.03.2022 01:02
Поліція Буковини попереджає громадян про посилення відповідальності за мародерство Відповідно до статті 432 (Мародерство) Кримінального кодексу України, мінімальне покаранн
- 14.03.2022 16:45
Компенсації на оплату ЖКХ для приймаючих переселенців обласних громад
- 12.03.2022 20:28
Закрийте наше небо! Під час воєнного стану Державне бюро розслідувань, окрім виконання своїх прямих обов’язків, бере
- 07.03.2022 23:07
Доктор Комаровский: Как уберечь организм при радиоактивном заражении если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята обычным йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения
- 07.03.2022 03:30
Борис Джонсон пообіцяв конкретну допомогу українцям Якщо ви українець в Великобританії ми зробили для вас зпрощену процедуру, для того, щоб ви могли привести до себе вашу родину
- 06.03.2022 01:27
Курс рубля обвалился опять ЕС, США Канада и другие страны наложили жесткие санкции , которые делают практически невозможным вести бизнес в России
- 05.03.2022 00:33
Прямая трансляция Запорожская АЭС Live Европейцы, проснитесь пожалуйста, говорите своим политикам, российские войска обстреливают атомную станцию ​​в Украине-Запорожскую атомную станцию
- 04.03.2022 05:02

Всі новини