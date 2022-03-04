



Поліція Буковини попереджає громадян про посилення відповідальності за мародерство - 14.03.2022 16:45

На початку березня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство».

Відповідно до статті 432 (Мародерство) Кримінального кодексу України, мінімальне покарання за таке правопорушення збільшується з трьох до п'яти років позбавлення волі.

Також, санкції низки статей Кримінального кодексу України доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Йдеться про крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, привласнення/розтрату майна.

Від тепер навіть за скоєння дрібної крадіжки зловмисникам загрожує позбавлення волі.

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