Допомога біженцям України- 16.03.2022 13:26
Вітаємо! Саме зараз ви можете надати допомогу біженцям з України. Просто перейдіть за посиданням на QR коді , впишіть любу суму та оберть валюту платежа.
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