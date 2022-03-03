



Компенсації на оплату ЖКХ для приймаючих переселенців обласних громад - 12.03.2022 20:28

Сьогоднi, ,12 травня Президент Українии Володимир Зеленский повiдомив, що будут надаватись компенсацii на оплату ЖКХ тим мiсцевим громадам, якi приймають у ceбе та розмiщують людей, що вимушенi були покинули домiвки з тих областей , де проходять обстрiли Російськими окупаційними військами та бойові дії. Громади десяти областей ( кількість областей може збільшитися) отримають допомогу, щоб вони могли забезпечити переселенців усім необхідним. Так, громади також отримають бензин та дизель, щоб виключити можливість дефіциту пального. Це рішення має в терміновому порядку підтримати парламент, на основі голосування.

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