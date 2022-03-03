



Борис Джонсон пообіцяв конкретну допомогу українцям - 06.03.2022 01:27

“Я звертаюся до українців у Великобританії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах”- розпочав українською Борис, далі продовжуючи говорити англійською.

Я навіть не уявляю через що ви проходити в своєму житі прямо зараз або обурення та велике горе, що розриває сердце ви повинні відчувати , так як все, що ви знаєте та любите, безглуздо та брутально розбито. Те, що відбувається на вашій Батьківщині це огидно та як і всі люди в Великобританії, в мене болить сердце від руйнувань та втрачених життів.

В середу депутати Палати Громад стояли аплодуючи послу України щоб продемонструвати , що вся Великобританія стоїть стійко з Україною, та вашою вражаючою боротьбою з агрессією. Разом з численними друзями України ми робимо все, що ми можемо, щоб підтримати вас та підсилити тиск Володимира Путіна. Ми працюємо більше, ніж з 25 партнерами з такими далекими як Австраля, щоб підтримати тих, хто задіяний в битві, не тільки, щоб захистити свій дім, але і для того щоб захистити саму Свободу та Демократію.

З Великобританією та Європейським союзом ми запровадили найбільший пакет глобальних , небачених досі санкцій на Росію, та ми підемо ще далі, якщо та до тих пір, поки ця агресія не зупиниться. Світ повернувся спиною до Путіна та його режиму. Розырвані звязки в Глобальнівй кооперації з Росією, участь Росії у спортивних змаганнях буде відмінено, та нації за націями займають свою позицію. Тиски зжимаються та будуть продовжуватись зжиматись. Для тих украхнців Великобританіх, хто , я знаю, відчайдушно хвилюються за родину та друзів, я можу сказати вам, що ми робимо все, що ми можимо, щоб допомогти тим, хто покидає зону конфлікта.

Якщо ви українець в Великобританії ми зробимо для вас зпрощену процедуру, для того, щоб ви могли привести до себе вашу родину через Ukraine Family Scheme visa в вівторок я анонсував , що буде новий Гуманитарній маршрут спонсорськоъ допомоги humanitarian sponsorship rote, та ми доповнимо пожертвування, що ви робите через Звернення комітету з надзвичайних ситуацій України, починаючи з 20 мільйонів, в той же час сотні мільйонів були були спрямовані на гуманітарну допомогу . Путін зробив смертельний прорахунок . Вільний світ обеднався у своїй рішучості протистояти варварству Путіна, стійкість духу та непокірність українців перед лицем цієї несправедливій та необґрунтованій агресії торкається сердець в усьому світі. Борис Джонсон також заявив, що він кожен день спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та дивується його стійкості

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

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