Курс рубля обвалился опять- 05.03.2022 00:33
Курс рубля по отношеню к доллару, евро и другим валютам опять существенно упал.
Доллар , евро, фунт в России продолжили свой рост. Так на сегодняшний день, 4 марта за один доллар официально прийдется отдать 124 рубля, но найти и купить доллары даже по такому курсу часто является непростой задачей в России на данный момент. Бессмысленная, жестокая и заранее проигрыщная война России против Украины, развязанная Путиным и его преспешниками вызвали солидарный протест большинства стран мира, ЕС, США Канада и другие страны наложили жесткие санкции , которые делают практически невозможным вести бизнес в России . С каждым днем войны сканкции будут только усиливаться, а ресурсы Российской экономики стремительно сокращаться, что приведет к катастрофическому обесцениванию рубля. Избежать этого можно, толко прекратив войну против Украины, но востановление экономики России и остановка падения курса рубля будут очень медленными, учитывая последствия военных действий и принятых санкций.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.03.2022 05:02
- 04.03.2022 04:44
- 04.03.2022 03:30
- 04.03.2022 02:20
- 04.03.2022 02:14
- 03.03.2022 22:20
- 03.03.2022 22:06
- 03.03.2022 21:11
- 03.03.2022 18:29
- 03.03.2022 18:21