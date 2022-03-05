



Курс рубля обвалился опять - 05.03.2022 00:33

Курс рубля по отношеню к доллару, евро и другим валютам опять существенно упал.

Доллар , евро, фунт в России продолжили свой рост. Так на сегодняшний день, 4 марта за один доллар официально прийдется отдать 124 рубля, но найти и купить доллары даже по такому курсу часто является непростой задачей в России на данный момент. Бессмысленная, жестокая и заранее проигрыщная война России против Украины, развязанная Путиным и его преспешниками вызвали солидарный протест большинства стран мира, ЕС, США Канада и другие страны наложили жесткие санкции , которые делают практически невозможным вести бизнес в России . С каждым днем войны сканкции будут только усиливаться, а ресурсы Российской экономики стремительно сокращаться, что приведет к катастрофическому обесцениванию рубля. Избежать этого можно, толко прекратив войну против Украины, но востановление экономики России и остановка падения курса рубля будут очень медленными, учитывая последствия военных действий и принятых санкций.

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