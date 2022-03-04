



Прямая трансляция Запорожская АЭС Live - 04.03.2022 05:02

Сегодня ночью 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский обратился со срочной ссылкой в ​​связи с обстрелами Запорожской АС

Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки, это танки, оборудованные тепловизорами, то есть знают, куда стреляют, они к этому готовились. Я обращаюсь ко всем украинцам, всем европейцам, всем людям, кто знает слово Чернобыль, всем тем, кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции, это была глобальная катастрофа, с ее последствиями боролись сотни тысяч людей, эвакуировали сотни тысяч человек. Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше. Европейцы, проснитесь пожалуйста, говорите своим политикам, российские войска обстреливают атомную станцию ​​в Украине-Запорожскую атомную станцию, город Энергодар, там шесть энергоблоков, шесть! , в Чернобыле (26 апреля 1986 года) взорвался один энергоблок.

Доктор Комаровский срочно дал совет как уберечь организм при радиоактивном заражении.

Я связался с лидерами, с Шарль Мишелем, с Шольцем, с Дудой, с Президентом Байденом, мы связались с председателем МАгАтЭ (International Atomic Energy Agency), Гросси и с министром Борисом Джонсоном мы всех предупреждаем- ни одно государство, кроме России никогда не обстреливала атомные энергоблоки...

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