Доктор Комаровский как уберечь организм при радиоактивном заражении

- 04.03.2022 03:30
Доктор Комаровский как уберечь организм при радиоактивном заражении

 Доктор Комаровский срочно дал совет как уберечь организм если поступила информация о ядерном взрыве.
Ребята важная информация запишите, не забудьте, примите к сведению, поскольку вечно кто-то летает и пуляют не туда куда надо, попасть могут в одну из наших атомных станций (Запорожская АЭС ред.) и возникнет угроза ядерного заражения.
Первое, что происходит при радиоактивном заражении, выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть важнейшее правило защиты- если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята обычным йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения. Это надо сделать тогда, когда угроза реальна, за 30 минут, например, или в первые минуты, часы после того, как объявлена тревога. Если сделать это в первые 2 часа- защита превышает 90 процентов, если за 30 минут до взрыва, почти 100 процентная защита.
Теперь о том, что такое йод и кому сколько надо принимать. В аптеках, в аптечках неотложной помощи теоретически присутствует препарат, который называется таблетки Калия йодид (Potassium iodide) , в одной таблетке 250 мг. Это именно специальная профилактическая доза при радиации, эта доза реально почти в 3000 раз превышает суточную потребность, это огромная доза. При угрозе радиоактивного поражения взрослый человек, точнее любой человек , старше 2-х лет должен немедленно принять 125 мг., это пол таблетки, дети до 2-х лет должны принять 40 мг.- это одна шестая таблетки. 

Если вам не удастся купить калия йодид, а я сомневаюсь что вам удастся сейчас его купить (ночью при обстрелах ред.), то вы должны знать, что в качестве альтернативы можно использовать обычный йод- раствор пятипроцентного йода, который не дефицит, есть в любой аптеке и более того, есть в каждой автомобильной аптечке, тоесть его даже бежать покупать не надо , он рядом с вами в любом автомобиле должен быть.

Как его принимают- если человек старше 14 лет , он должен немедленно принять 40 капель пятипроцентного йода, эти 40 капель можно накапать в теплое молоко , либо в воду и выпить можно за один раз, это более правильно выпить его за 1 раз.

В возрасте от 5-и до 14 лет доза 20 капель, тоже накапать в молоко (воду) и выпить.

Детям младше 5 и лет принимать внутрь йод нельзя!. Но есть вариант защиты разбавить 20 капель йода в воде и нанести йодную сеточку, например на бедро или на предплечье. Детям от 2 до 5и лет 20 капель, а младше 2-х- 10 капель. Делать это надо толко один раз!

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