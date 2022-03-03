



Флагман України «Гетьман Сагайдачний» підтопили в порту Миколаєва - 04.03.2022 02:20

Флагман ВМСУ «Гетьман Сагайдачний» підтопили в порту Миколаєва, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Так треба. Після війни швидко підіймемо і відновимо., говориться в повідомленні

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