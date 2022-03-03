



В Черновцах проводится набор на службу в военный резерв терробороны - 03.03.2022 22:20

Резервиста, заключившего контракт на прохождение службы в резерве, могут призвать по мобилизации только в бригаду территориальной обороны области и на ту должность, на которую с ним был заключен контракт сообщает сайт Чернівецької міської ради.

Информацию о службе в резерве можно получить:

в Черновицком городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки

по телефону Центра – 0971256500, 0508764979

по телефону Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины – 0800507028

Будущему резервисту необходимо пройти собеседование с командиром воинской части, а также написать заявление и заключить контракт на должность, на которой он будет максимально полезен для укрепления обороноспособности Украины.

Защитим Украину, защитим свой дом от армии российских захватчиков!

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