Мобільний додаток Дождь можуть вилучити з Google Play

- 03.03.2022 22:06
Мобільний додаток Дождь можуть вилучити з Google Play

 Опозиційний Путінському режиму канал Дождь тимчасово припинив віщання, кремль намагається повністю знищити усі СМІ які мають інакшу точку зору. Сайт телеканалу повідомляє, що Роскомнагляд вимагає від Google видалити мобільний додаток  "Дождь" зі свого інтернет-магазину. У повідомленні, яке отримало Google від російської влади, посилаються на вимогу Генпрокуратури Росії. Компанія вирішила видалити програму Дождь з Google Play. На данний момент додаток все ще доступний.

Раніше колишній головний редактор «Ехо Москви» повідомив, що Роскомнагляд зажадав від Google видалити програму радіостанції. 3 березня рада директорів «Еха Москви» (входить до холдинг до «Газпром-медіа») ліквідувала радіостанцію та її сайт.

1 березня Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів Дощу та «Ехо Москви» на вимогу Генпрокуратури. За даними відомства, на сайті Дождя та «Ехо Москви» «систематично» розміщувалася інформація «із закликами до екстремістської діяльності, насильства», а також «відомо неправдиві відомості щодо дій російських військовослужбовців у рамках проведення спеціальної операції із захисту ДНР та ЛНР». Генпрокуратура Росії також вважає, що на Дощі та «Еху Москви» публікувалася інформація, яка містить «заклики до масових порушень громадського порядку та громадської безпеки» та до участі «в масових публічних заходах».

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Курс рубля обвалился опять ЕС, США Канада и другие страны наложили жесткие санкции , которые делают практически невозможным вести бизнес в России
- 05.03.2022 00:33
Прямая трансляция Запорожская АЭС Live Европейцы, проснитесь пожалуйста, говорите своим политикам, российские войска обстреливают атомную станцию ​​в Украине-Запорожскую атомную станцию
- 04.03.2022 05:02
Терміново ! Звернення Зеленського щодо Запорізької АЕС, ніч 4 березня. відео Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки
- 04.03.2022 04:44
Доктор Комаровский как уберечь организм при радиоактивном заражении если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята обычным йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения
- 04.03.2022 03:30
Флагман України «Гетьман Сагайдачний» підтопили в порту Миколаєва Так треба. Після війни швидко підіймемо і відновимо., говориться в повідомленні
- 04.03.2022 02:20
Російські війська готуються атакувати Миколаїв. Звернення мера Миколаїва (відео) Олександр Сенкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю
- 04.03.2022 02:14
В Черновцах проводится набор на службу в военный резерв терробороны Телефон Сил территориальной обороны ВСУ 0800507028
- 03.03.2022 22:20
Росія намагається захопити Запорізьку АЕС Колонна російської техніки (около 100 одиниць техніки) обстріляла блокпост.
- 03.03.2022 21:11
Запрацював мобільний додаток «повітряна тривога» Застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані чи дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні сповіщення про тривогу та працює навіть у беззвучному чи сплячому режимі телефона.
- 03.03.2022 18:29
Макрон: Путін прагне захопити всю Україну Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что худшее еще впереди
- 03.03.2022 18:21

Всі новини