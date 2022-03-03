



Мобільний додаток Дождь можуть вилучити з Google Play - 03.03.2022 22:06

Опозиційний Путінському режиму канал Дождь тимчасово припинив віщання, кремль намагається повністю знищити усі СМІ які мають інакшу точку зору. Сайт телеканалу повідомляє, що Роскомнагляд вимагає від Google видалити мобільний додаток "Дождь" зі свого інтернет-магазину. У повідомленні, яке отримало Google від російської влади, посилаються на вимогу Генпрокуратури Росії. Компанія вирішила видалити програму Дождь з Google Play. На данний момент додаток все ще доступний.

Раніше колишній головний редактор «Ехо Москви» повідомив, що Роскомнагляд зажадав від Google видалити програму радіостанції. 3 березня рада директорів «Еха Москви» (входить до холдинг до «Газпром-медіа») ліквідувала радіостанцію та її сайт.

1 березня Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів Дощу та «Ехо Москви» на вимогу Генпрокуратури. За даними відомства, на сайті Дождя та «Ехо Москви» «систематично» розміщувалася інформація «із закликами до екстремістської діяльності, насильства», а також «відомо неправдиві відомості щодо дій російських військовослужбовців у рамках проведення спеціальної операції із захисту ДНР та ЛНР». Генпрокуратура Росії також вважає, що на Дощі та «Еху Москви» публікувалася інформація, яка містить «заклики до масових порушень громадського порядку та громадської безпеки» та до участі «в масових публічних заходах».

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