Макрон: Путін прагне захопити всю Україну- 03.03.2022 18:21
Президент Франции Эммануэль Макрон полтора часа общался с Путиным сегодня, 3 марта 2022 г. Путин сообщил о своей решительности продолжать наступление на Украину, цель которого взять под контроль всю страну. Разговор длился полтора часа, Путин считает, что его «военная операция» развивается по плану и угрожает что будет еще хуже, в случае если Украина не пойдет на его условия. «Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин», — сообщает Elysée
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