На кордонах України з ЕС зникли піші черги

- 03.03.2022 12:59
На кордонах України з ЕС зникли піші черги

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про кількість людей, які перетинають кордон  пішки 

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12.00 03.03.2022

   Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 40 л/а, 100 пішоходів.

 Республіка Молдова:
«Мамалига» - 15 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів

Республіка Польша

«Ягодин» - 20 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Рава-Руська» - 0 л/а, 40 пішоходів;
«Грушів» - 0 л/а, 100 пішоходів;
«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Краківець» - 0 л/а, 80 пішоходів;
«Шегині» - 0 л/а, 50 пішоходів.


🇸🇰 Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 70 пішоходів;
«Ужгород» - 40 л/а, 0 пішоходів.
«Малі Селменці» - 25 пішоходів.


 Угорщина:
«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 8 л/а, 0 пішоходів;
«Косино» - 3 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 40 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.
 

Ключові слова: кордон 3 березня, кордон Польша черги

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