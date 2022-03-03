На кордонах України з ЕС зникли піші черги- 03.03.2022 12:59
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про кількість людей, які перетинають кордон пішки
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12.00 03.03.2022
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 40 л/а, 100 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 15 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів
Республіка Польша
«Ягодин» - 20 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Рава-Руська» - 0 л/а, 40 пішоходів;
«Грушів» - 0 л/а, 100 пішоходів;
«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Краківець» - 0 л/а, 80 пішоходів;
«Шегині» - 0 л/а, 50 пішоходів.
🇸🇰 Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 70 пішоходів;
«Ужгород» - 40 л/а, 0 пішоходів.
«Малі Селменці» - 25 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 8 л/а, 0 пішоходів;
«Косино» - 3 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 40 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.03.2022 00:33
- 04.03.2022 05:02
- 04.03.2022 04:44
- 04.03.2022 03:30
- 04.03.2022 02:20
- 04.03.2022 02:14
- 03.03.2022 22:20
- 03.03.2022 22:06
- 03.03.2022 21:11
- 03.03.2022 18:29