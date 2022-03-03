



На кордонах України з ЕС зникли піші черги - 03.03.2022 12:59

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про кількість людей, які перетинають кордон пішки

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12.00 03.03.2022

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 40 л/а, 100 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 15 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів



Республіка Польша

«Ягодин» - 20 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 40 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 80 пішоходів;

«Шегині» - 0 л/а, 50 пішоходів.



🇸🇰 Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 70 пішоходів;

«Ужгород» - 40 л/а, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 25 пішоходів.



Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 8 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 3 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 40 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 20 л/а, 0 пішоходів.



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