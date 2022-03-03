



Перелік бомбосховищ у школах Чернівців - 03.03.2022 03:44

У закладах освіти міста Чернівці є приміщення, що можуть слугувати бомбосховищем- це підвали та цокольні приміщення шкіл, ліцеїв та гімназій у які можна спуститися якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги.

Цю надзвичайно корисну інформацію оприлюднив офіційний сайт Чернівецької міської ради



Скільки людей можуть прихистити в кожному укритті та їх адреса

№ ЗЗСО Адреса ПІБ директора Кількість місць

1. ліцей № 2 вул. Л.Кобилиці, буд.88-А

Сігітов А.І. 120 (підвал)

2. ліцей №3 вул. Залозецького, буд.13 а

Грицюк Г.Б. 30 (цоколь)

3. ліцей № 4 вул. Небесної Сотні, буд.18 А Починок А.І. 130 (підвал)

4. ліцей № 5 вул. Дмитра Загула, буд.8 Абрам’юк Г.Й. 50 (цоколь)

5. ліцей № 6 вул. Шептицького, буд.19 Ігнат І.А. 30 (підвал)

6. ліцей № 7 просп. Незалежності, буд.88 Д Рудько С.Г. 60 (цоколь)

7. ліцей № 8 просп. Незалежності, буд.68 Шиманський В.М. 120 (цоколь)

8. ліцей № 9 вул. Лесі Українки, буд.29 Солтисік І.Б. 150 (підвал)

9. ліцей № 9

вул. Щепкина, 2 Солтисік І.Б. 120 (підвал)

10. ліцей № 10 вул. Головна, буд.131 Попадюк О.В. 200 (підвал)

11. ліцей № 11 вул. Головна, буд.73 Матвійчина С.В. 100 (цоколь)

12. ліцей № 12 вул. Лесі Українки, буд.1 Бабух Р.І. 90 (підвал)

13. ліцей № 13 вул. Південно-Кільцева, буд.17 Яворська Л.І. 120 (підвал)

14. ліцей № 14 вул. Шкільна, буд.3 Кізіма С.С. 70 (цоколь)

15. ліцей № 15 вул. Шкільна, буд.2 Рогінська О.В. 30 (підвал)

16. ліцей № 16 вул. Головна, буд.87 Покальська О.М. 110 (підвал)

17. ліцей № 17 вул. Південно-Кільцева,вуд.7-Б Кушнір С.Т. 200 (цоколь, підвал)

18. ліцей № 18 вул. Комарова, 26-В Краміна Л.Ю. 150 (цоколь)

19. ліцей № 19 вул. Фізкультурна, буд.5 Легусова У.І. 30 (цоколь)

20. ліцей № 20 вул. Воробкевича, буд.19 Томяк В.М. 150 (підвал)

21. Коровійський ліцей с. Коровія Лопуляк О.Г. 700 (підвал)

22. гімназія №1 вул. Немирівська, буд.3 Факас Є.М. 6 (підвал)

23. гімназія № 2 вул. Сокирянська, буд.18 Пушкарьова Л.С. 30 (цоколь)

24. гімназія № 5 вул. Руська, буд.228-А Сопетик В.І. 150 (підвал)

25. ЗОШ № 1 вул. Емінеску, буд.1 Бабій О.І. 200 (підвал)

26. ЗОШ № 3 вул. Герцена, буд.36 Фурдига Г.В. 300 (цоколь)

27. ЗОЩШ № 4 вул. Шевченка, буд.14-16 Солтисік Л.І. 350(підвал)

28. ЗОШ № 10 вул. Горіхівська, буд.29 Руснак О.А. 35 (підвал)

29. ЗОШ № 16 вул. Білоруська, буд.77 Білоус С.В. 300 (підвал)

30. ЗОШ № 20 вул. Глібова, буд.12 Жуковська С.В. 100 (цоколь)

31. ЗОШ № 25 вул. Луковецька, буд.24

Баталюк Т.І. 80 (цоколь)

32. ЗОШ № 28 вул. Руська, буд.257А Килинич О.В. 200 (підвал)

33. ЗОШ№ 30 вул. О. Щербанюка , 4 Яремко О.Г. 120 (цоколь)

34. ЗОШ № 31 вул. Дібровецька, 5 Палійчук І.О. 120 (підвал)

35. ЗОШ №33 вул. Героїв Майдану, буд.152А Зендик О.Д. 200

(підвал)

36. ЗОШ № 37 вул. Підкови Івана, буд.9 Оробець Л.І. 6 (підвал)

37. НВК "Лідер" вул. Бережанська, буд.25 А Онофрей А.К. 30 (цоколь)

38. Чорнівський НВК с. Чорнівка Карапка Н.В. 90 (підвал)

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