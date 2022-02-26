



В Києві йдуть вуличні бої - 26.02.2022 04:18

Як повідомляє телегамм Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. "Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила в ефірі журналістка спільного інформаційного марафону ТСН.ua, чути постріли та вибухи біля станції метро "Берестейська", у Солом'янському районі та на Шулявці. Вибухи чути щодесять секунд. Інформації про руйнування немає.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро "Берестейська" окупанти б’ють по військовій частині.

Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близькихТерміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких

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