Уряд Великобританії отримав петицію про долучення армії Великобританії до захисту України

- 26.02.2022 03:36
Уряд Великобританії отримав петицію про долучення армії Великобританії до захисту України

 Мешканці Об'єднаного Королівства залишають підписи під петицією №607314  з проханням до Уряду та Парламенту Великобританії  захищати Україну не лише з допомогою економічних санкцій проти Путинської Россії , але й військовими методами, які можуть передбачати прибуття до України військових Великобританії для участі в обороні України, захисту повітряного простору України та іншими військові методи, які дуже потрібні Україні для захисту своєї демократії та свободи. Такі дії могли б прискорити поразку військ Путіна, відновлення мирного життя в Україні, та зникнення загрози потенційної агресії Росії іншим демократичним країнам . Переклад тексту петиції на українську мову: « Ми вважаємо, що загроза економічних санкцій є абсолютно недостатньою для стримування Росії, і хочемо, щоб уряд зобов’язався захищати Україну, включно з повномасштабним військовим втручанням, якщо буде потрібно.»

https://petition.parliament.uk/petitions/607314

  Cтаном на 1:00, 26 лютого за Лондонським  часом  петицію підписали 21 130 людей , це означає, що Уряд  Великобританії її розгляне та надасть письмову відповідь на протязі 24 годин. У разі, якщо петиція  набере 100 000 голосів у  Парламенті Великобританії відбудуться дебати з цього приводу.

Ключові слова: петиція захист України

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