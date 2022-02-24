



Уряд Великобританії отримав петицію про долучення армії Великобританії до захисту України - 26.02.2022 03:36

Мешканці Об'єднаного Королівства залишають підписи під петицією №607314 з проханням до Уряду та Парламенту Великобританії захищати Україну не лише з допомогою економічних санкцій проти Путинської Россії , але й військовими методами, які можуть передбачати прибуття до України військових Великобританії для участі в обороні України, захисту повітряного простору України та іншими військові методи, які дуже потрібні Україні для захисту своєї демократії та свободи. Такі дії могли б прискорити поразку військ Путіна, відновлення мирного життя в Україні, та зникнення загрози потенційної агресії Росії іншим демократичним країнам . Переклад тексту петиції на українську мову: « Ми вважаємо, що загроза економічних санкцій є абсолютно недостатньою для стримування Росії, і хочемо, щоб уряд зобов’язався захищати Україну, включно з повномасштабним військовим втручанням, якщо буде потрібно.»

https://petition.parliament.uk/petitions/607314

Cтаном на 1:00, 26 лютого за Лондонським часом петицію підписали 21 130 людей , це означає, що Уряд Великобританії її розгляне та надасть письмову відповідь на протязі 24 годин. У разі, якщо петиція набере 100 000 голосів у Парламенті Великобританії відбудуться дебати з цього приводу.

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