Уряд Великобританії отримав петицію про долучення армії Великобританії до захисту України- 26.02.2022 03:36
Мешканці Об'єднаного Королівства залишають підписи під петицією №607314 з проханням до Уряду та Парламенту Великобританії захищати Україну не лише з допомогою економічних санкцій проти Путинської Россії , але й військовими методами, які можуть передбачати прибуття до України військових Великобританії для участі в обороні України, захисту повітряного простору України та іншими військові методи, які дуже потрібні Україні для захисту своєї демократії та свободи. Такі дії могли б прискорити поразку військ Путіна, відновлення мирного життя в Україні, та зникнення загрози потенційної агресії Росії іншим демократичним країнам . Переклад тексту петиції на українську мову: « Ми вважаємо, що загроза економічних санкцій є абсолютно недостатньою для стримування Росії, і хочемо, щоб уряд зобов’язався захищати Україну, включно з повномасштабним військовим втручанням, якщо буде потрібно.»
https://petition.parliament.uk/petitions/607314
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