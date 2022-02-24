



Комендантська година в містах України. Перелік - 24.02.2022 19:25

Де буде діяти комендантська година в умовах військової агресії та воєнного стану:

▪️Київ та Київська область з 22:00 - до 7:00

▪️Дніпропетровьска область з 22:00 - до 6:00

▪️Черкаська область з 22:00 - до 6:00

▪️Вінницька область з 22:00 - до 7:00

▪️Житомирська область з 22:00 - до 6:00

▪️Запорізька область з 22:00 - до 6:00

▪️Миколаївська область з 22:00 - до 6:00

▪️Одеська область, Березівський район та м. Арциз з 22:00 - до 5:00

▪️Полтавська область з 22:00 - до 6:00

▪️Рівненська область з 22:00 - до 6:00

▪️Харківська область з 22:00 - до 6:00

▪️Черкаська область з 22:00 - до 6:00

▪️Чернігівська область з 22:00 - до 6:00

У Києві ввели комендантську годину

Мер міста Віталій Кличко не уточнив, у який час діятимуть обмеження

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у четвер про запровадження у місті комендантської години.

"На сьогоднішній момент я хочу сказати, що введена комендантська година, і ви повинні знати, що в нічний час переміщення містом не буде", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24", не уточнивши, в який час діятимуть ці обмеження.

За словами мера, "зараз контролюються вулиці, прохання до всіх, якщо виходите на вулицю, мати документи, що засвідчують особу, у мене прохання - у цей момент якнайменше виходити на вулицю, залишайтеся, будь ласка, вдома", - сказав Кличко.

Раніше повідомлялося про те, що столична влада обладнає захисні споруди на в'їзді до Києва, через що рух транспорту може бути ускладнений.



Путін у четвер вранці заявив, що у відповідь на звернення керівників республік Донбасу ухвалив рішення щодо проведення спеціальної військової операції. Також ніби до планів Москви не входить окупація українських територій, а російські військові не завдають ударів по містах України, тільки високоточними засобами виводиться з ладу військова інфраструктура. Громадянському населенню нічого не загрожує, запевнили у відомстві.

Вранці у четвер Верховна рада запровадила воєнний стан на всій території України.

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