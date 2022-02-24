



Чи можна виїхати в Польщу без закордонного паспорту? - 24.02.2022 19:17

Актуальні правила в'їзду до Польщі з України:

1. До Польщі можна виїхати без закордонного паспорту

2. Для дорослих мати звичайний паспорт. Для дітей свідоцтво про народження

3. Громадяни інших країн (не українці) також можуть в'їхати до Польщі за статусом біженця без візи лише з паспортом.

4. Тести не потрібні

5. Карантин не потрібен

6. Після перетину кордону за звичайним паспортом ви повинні будете подати заявку на отримання статусу біженця. Паспорт у вас заберуть для розгляду справи.

7. Вам нададуть житло у таборі для біженців. Ви можете відмовитись від нього.

8. При перетині кордону з твариною без документів достатньо вказати у декларації «zgodnie z procedura nadzwyczajna». Документи отримаєте після в'їзду до Польщі.

9. Військовозобов'язаних чоловіків та резервістів з України не випускають

10. Дітей без згоди другого з батьків пускають на 30 днів (інформація не підтверджена). Або потрібна довіреність.

11. По біометрії пускають не в статусі біженця

12. Пункти прийому біженців знаходяться на таких межах: Дорохуськ, Долгобичов, Гребенне, Зосень, Крощенко, Корчова, Людомеж, Медика та Перемишль.

Якщо у вас є якісь питання або уточнення, пишіть у коментарях.

Платинова Буковина

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